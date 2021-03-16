19-летний хоккеист петербургского «Динамо» умер в больнице Ярославля Во время матча шайба попала в сонную артерию спортсмена

Сегодня в больнице Ярославля скончался 19-летний капитан молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов, получивший травму во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локо», сообщается на официальной странице санкт-петербургского клуба в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня ушел из жизни защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов. Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура»,— говорится в сообщении клуба.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что Тимура Файзутдинова госпитализировали в Соловьевскую больницу Ярославля 12 марта. Он находился в реанимации из-за того, что во время матча с ярославским «Локо» в него попала шайба. Позднее родственники пострадавшего хоккеиста сообщили, что шайба попала в сонную артерию спортсмена.

В Ярославль прибыли родители Тимура Файзутдинова и руководство санкт-петербургского хоккейного клуба.

Накануне вечером региональный департамент здравоохранения и фармации сообщил, что Тимур Файзутдинов находится в критическом состоянии. По данным врачей, в его состоянии нет положительной динамики.

«Состояние критическое – так оценивают врачи больницы имени Соловьева состояние капитана молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова. При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет»,— сообщили в департаменте здравоохранения.

В клубе МХЛ «Динамо Санкт-Петербург» сообщили, что в связи с кончиной Тимура Файзутдинова сегодняшний матч команды с клубом «Нефтяник» пройдет в память о игроке и будет начат с минуты молчания. Также с минуты молчания начнутся все матчи МХЛ, назначенные на 16 и 17 марта, и матчи КХЛ, которые пройдут 17 и 18 марта.

Антон Антонов