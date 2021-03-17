Новое поколение Toyota Aygo превратится в кроссовер Aygo X

Toyota Aygo X prologue. Фото: Toyota

Toyota Aygo X prologue. Фото: Toyota

Toyota Aygo X prologue. Фото: Toyota

Новинка построена на новой платформе GA-B, которую уже использует более крупная модель Toyota Yaris. При этом машина получила абсолютно новый дизайн кузова — 5-дверный хэтчбек отличается двухцветной окраской кузова, «потайными» дверными ручками и светодиодной оптикой сложной формы.

Концепт-кар получил несколько необычных решений. Встроенный в заднюю защитную пластину днища багажник для велосипеда, интегрированную в зеркало заднего вида экшен-камеру и дополнительный багажник на крыше.

Интерьер Aygo X prologue не представлен. Неизвестны и технические характеристики модели. Как сообщает Autocar, серийный кроссовер Toyota Aygo X появится в середине 2022 года — базовая версия получит литровый бензиновый мотор с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод будет только передний.

Напомним, компактный 5-дверный хэтчбек Toyota Aygo выпускается с 2005 года. Машина технически унифицирована с французскими Citroen C1 и Peugeot 107/Peugeot 108 — выпуск всех автомобилей налажен в Чехии на одном заводе. Новое поколение японской модели превратится только в кроссовер и станет самостоятельным от Citroen и Peugeot автомобилем