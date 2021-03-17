Депутаты гордумы Воронежа утвердили на постах четырех чиновников

На заседании гордумы Воронежа депутаты утвердили четырех чиновников — двух руководителей управлений мэрии и двух глав районных управ.

Из 30 присутствующих 28 человек проголосовали за работу Алексея Рыженина на посту руководителя управления развития предпринимательства. Эту должность ранее возглавлявший Грибановский район господин Рыженин занял в апреле 2020 года.

Также 29 из 30 депутатов согласовали кандидатуру Галины Воробьевой на должности руководителя управления экологии. На этот пост госпожа Воробьева, ранее бывшая замглавы областного департамента природных ресурсов и экологии, пришла в июле 2020 года.

Единогласно депутаты утвердили глав управ Советского и Коминтерновского районов. Советскую управу возглавил Олег Копытин, сменивший в 2019 году многолетнего руководителя Ивана Аристова.

Руководителем Коминтерновской управы утвержден Виталий Поздняков. На этом посту он в конце 2020 года сменил Юрия Бавыкина, в свою очередь назначенного вице-мэром по строительной политике. В начале марта он уволился по собственному желанию. Отставке предшествовало уголовное дело — находящего сейчас под домашним арестом Юрия Бавыкина подозревают в мошенничестве на выборах в гордуму.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Вице-мэр выстроит свою защиту».

Александр Прытков