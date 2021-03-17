ЦИК проработает 9 из 11 заявок регионов на онлайн-голосование в 2021 году

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что помимо московской ЦИК подробно проработает девять заявок на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2021 года. Ранее госпожа Памфилова сообщила, что всего было подано 11 соответствующих запросов. По ее словам, в двух регионах «ситуация и позиции разных сторон непонятны».

«В настоящее время есть девять заявок, которые будут подробно прорабатываться,— сказала глава ЦИКа на заседании ведомства (цитата по ТАСС).— Это те субъекты, где проводился ДЭГ, это Курская область, Нижегородская область, Ярославская область. Кроме них, это Республика Бурятия, Республика Северная Осетия—Алания, Вологодская область, Мурманская область, Рязанская область и город Севастополь».

Госпожа Памфилова сообщила о «заморозке» заявок Воронежской области и Удмуртии, «поскольку там пока ситуация и позиции разных сторон непонятны». Она также сказала, что заявку на проведение онлайн-голосования подавал Санкт-Петербург, но позже отозвал ее. «Погорячились (в Санкт-Петербурге.— “Ъ”). Оказалось, что у них, в отличие от подавляющего большинства регионов, даже нет "Мобильного избирателя"»,— объяснила глава ЦИКа.

ДЭГ разработали по заданию ЦИКа «Ростелекомом». Впервые эксперимент по электронному голосованию проводился на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда отмечалось, что система работала со сбоями. Тестирование системы ДЭГ в регионах пройдет в мае. По его результатам будет принято решение об использовании этой системы в конкретных субъектах.

Об инициативе ЦИКа — в материале “Ъ” «Голосованию подводят цифру».