Власти Греции разрешат въезд привившимся «Спутником V»

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что прививка российской вакциной против коронавируса «Спутник V» будет давать право въезда в страну так же, как европейские препараты. Напомним, власти Греции планируют открыть страну для туристов 14 мая.

«Независимо от того, будет ли она применяться (в ЕС.— “Ъ”) как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина "Спутник V" является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит»,— сказал господин Теохарис в интервью «РИА Новости».

Министр напомнил, что прививка от коронавируса необязательна для въезда в Грецию. «Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус»,— пояснил он. «Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну»,— добавил господин Теохарис.

4 марта Российский фонд прямых инвестиций сообщил о начатой Европейским агентством лекарственных средств (EMA) последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». При этом два европейских государства, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V» до общеевропейской регистрации препарата. Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери сказал, что европейский регулятор одобрит российскую вакцину не раньше мая.

Греция еще с 7 сентября 2020 года разрешила въезд до 500 россиян в неделю и с тех пор неоднократно продлевала решение. Россия с 8 февраля разрешила возобновить на взаимной основе международное авиасообщение с Грецией.

По данным международной исследовательской компании Ipsos, 69% россиян планируют в этом году совершить турпоездки по России и только 36% настроены выбраться за рубеж.

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