Начальника Астраханской таможни арестовали по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы отправил под арест до 12 мая начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Ранее СКР предъявил ему обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Саидова Ильдара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), на срок до 12 мая 2021 года»,— сказала госпожа Софинская.

По версии следствия, в августе 2019 года Советский районный суд Астрахани рассматривал дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие "Альянс-Шиппинг"», в рамках которого на используемое им морское грузовое судно «Генрих Гасанов» был наложен арест. Несмотря на это, господин Саидов дал письменное распоряжение на отход судна из России в Иран. Действия Ильдара Саидова привели к невозможности взыскания с организации штрафа в размере более 83 млн руб., считает СКР. Его задержали 15 марта.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Следственный комитет взялся за таможню».