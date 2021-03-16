Москалькова не видит оснований для создания в России суда по правам человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не видит оснований для образования российского суда по правам человека. По ее мнению, это потребует коренной перестройки всей судебной системы.

«Внутри национальной системы я не вижу сегодня оснований для образования такого суда по правам человека. Считаю, надо развивать имеющиеся институты»,— заявила госпожа Москалькова в ходе круглого стола на тему «Создание в России суда по правам человека» в Общественной палате РФ (цитата по ТАСС).

По ее словам, для создания такого суда необходимо внести изменения в Конституцию, пересмотреть всю судебную систему, потому что все, что решает Верховный суд, связано с правами человека. «Что показывает международная практика о судам по правам человека? Это, как правило, наднациональный орган. Наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ, ибо он должен быть обязательно интегрирован в эту интеграционную систему. И, кстати, это было предусмотрено уставными органами СНГ в виде комиссии по правам человека»,— добавила госпожа Москалькова.

Ранее президент России Владимир рекомендовал Верховному суду совместно с Минюстом проработать вопрос создания российского суда по правам человека. Создать аналог Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) предлагал член СПЧ при президенте Евгений Мысловский.

Напомним, 8 декабря 2020 года президент подписал пакет законов, устанавливающих приоритет Конституции РФ над международными соглашениями. Из-за принятия этих норм у россиян могут возникнуть трудности при отстаивании своих прав в ЕСПЧ.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Госдума поправила правовую вертикаль».