На Ройзмана составили протоколы за участие в акциях в поддержку Навального

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, когда он прилетел в аэропорт Кольцово, сотрудники полиции вручили постановления об административных правонарушениях за участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, сообщил политик в Twitter.

Не из тучи гром!

Смеюсь pic.twitter.com/RwLrm0Be84 — Евгений Ройзман (@roizmangbn) March 16, 2021

Изначально СМИ сообщали о задержании господина Ройзмана в аэропорту Екатеринбурга. «Меня как задержали, так и отпустили. Протоколы из-за акций 23 и 31 января»,— сказал сам экс-мэр «Новой газете»

Напомним, на шествиях в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали суммарно около 100 человек. В частности, на 30 суток был арестован кандидат на пост главы Екатеринбурга, общественный активист Сергей Тиунов по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия), на десять суток — сотрудники штаба Навального в Екатеринбурге Виктория Райх, Ирина Норман и Алексей Гресько за организацию несогласованного шествия. Также протоколы за участие в акциях были составлены на депутата городской думы от «Яблока» Константина Киселева.

Как в Екатеринбурге 23 января прошла акция в поддержку оппозиционера — в материале “Ъ” «За Алексея Навального вышли на лед».

Илья Смирнов, Екатеринбург