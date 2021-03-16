На Кубани отменен оправдательный приговор по делу об убийстве 8-летней Светы Дудиной

В Сочи Третий апелляционный суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве 8-летней Светы Дудиной в поселке Звезда Ленинградского района. Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Краснодарский краевой суд оправдал Николая Мишина, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней на основе вердикта коллегии присяжных заседателей. Они посчитали недоказанными события, описанные в обвинительном заключении. После вынесения вердикта Николая Мишина освободили в зале суда.

Как сообщает «Медиазона», суд постановил отправить дело на новое рассмотрение, а также назначить новый состав коллегии присяжных. Прокурор и зашита потерпевшей стороны отметили, что состав присяжных был сформирован с нарушениями. В случае отмены приговора суд просили заключить Николая Мишина под стражу. Однако в судебном решении мера пресечения озвучена не была.

Напомним, убийство Светы Дудиной произошло в 2016 году. Долгое время школьница считалась пропавшей без вести. В конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о захоронении ребенка. Следователи СКР, выехав на место, обнаружили костные останки школьницы. По подозрению был задержан 63-летний житель поселка. Он рассказал, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор, чем отвлекала его от работы. Прогоняя ее, мужчина несколько раз ударил девочку молотком по голове, отчего она умерла. Затем он вывез тело в поле. Мужчина также сознался, что сам оставлял надписи о местонахождении останков.

Наталья Решетняк