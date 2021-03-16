EMA может представить выводы по ситуации с вакциной AstraZeneca 18 марта

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает расследование инцидентов с осложнениями после прививки от коронавируса британско-шведским препаратом AstraZeneca, первые выводы могут появиться в четверг, 18 марта, сообщила исполнительный директор регулятора Эмер Кук.

«Мы продолжаем оценку всех возможных побочных эффектов вакцины. Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек. И роль EMA заключается в том, чтобы установить, является ли это побочным эффектом или просто совпадением»,— сказала госпожа Кук на брифинге (цитата по ТАСС).

Глава EMA добавила, что в настоящий момент нет свидетельств того, что вакцина AstraZeneca является причиной образования тромбов. Пока агентство сохраняет убежденность, что преимущества от использования препарата перевешивают риски, добавила она.

Ранее более 20 стран приняли решение приостановить применение вакцины AstraZeneca после того, как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действий препарата отрицают. Как и EMA, Всемирная организация здравоохранения считает, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет, а преимущества препарата выше, чем возможные риски.

О приостановке применения препарата — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca ставят на паузу».