СКР начал проверку по факту гибели хоккеиста от удара шайбой в Ярославле

В Ярославле следственные органы организовали проверку в связи с гибелью защитника петербургского молодежного хоккейного клуба «Динамо» Тимура Файзутдинова, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области. 19-летний хоккеист скончался 16 марта в реанимации ярославской больницы, куда был госпитализирован 12 марта после попадания шайбы в голову во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Ярославле с командой «Локо».

«Организована доследственная проверка по факту получения травмы 19-летним игроком команды "Динамо" города Санкт-Петербурга Тимуром Файзутдиновым в ходе проведения хоккейного матча 12 марта, в результате которой 16 марта спортсмен скончался. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Получивший травму хоккеист Тимур Файзутдинов был госпитализирован в реанимацию ярославской больницы имени Соловьява. Родственники пострадавшего спортсмена сообщили, что удар шайбы пришелся в сонную артерию спортсмена. В региональном департаменте здравоохранения и фармации сообщали, что Тимур Файзутдинов находится в крайне тяжелом и критическом состоянии. Ярославские медики согласовывали лечение хоккеиста со специалистами московского центра Бурденко.

Утром 16 марта санкт-петербургский хоккейный клуб «Динамо» сообщил о том, что Тимур Файзутдинов скончался. Соболезнования родным, близким покойного, а также клубу за который он выступал, направил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Антон Антонов