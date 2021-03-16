Московское отделение партии «Яблоко» призвало прекратить преследование оппозиционеров

Бюро регионального совета организации партии «Яблоко» опубликовало обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, мэру Москвы Сергею Собянину и начальнику ГУ МВД Москвы Олегу Баранову с требованием прекратить преследование оппозиционных депутатов, политиков и гражданских активистов. Обращение подписал председатель отделения, член федерального политического комитета и заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Госдумы с 1993 по 2003 год Сергей Иваненко.

Региональное бюро партии считает, что в качестве инструментов борьбы с оппозиционными политиками «используются административные задержания, аресты, штрафы, уголовное преследование из-за политической деятельности».

В качестве примера политического преследования в обращении приводится задержание в прошедшую субботу 194 участников форума независимых муниципальных депутатов «Муниципальная Россия». Напомним, три дня назад московская полиция задержала всех участников форума, проходившего в гостинице «Измайловская», через 40 минут после его начала. Всем задержанным были предъявлены обвинения в административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации, штраф до 15 тыс. руб.). Форум проводил проект «Объединенные демократы». Однако полиция считает устроителями мероприятия координаторов учрежденного Михаилом Ходорковским британского движения Open Russia Civic Movement, признанного в 2017 году нежелательной организацией. В обращении также упоминается задержание в прошедшую пятницу во время встречи с избирателями депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Он обвиняется в нарушении ч. 8 ст. 20.2. КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга).

«Демонстративное попрание неотъемлемых прав граждан и борьба с инакомыслием вызывают только гнев, падение авторитета власти и эскалацию насилия»,— говорится в обращении.