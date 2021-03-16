Песков назвал главу Крыма ответственным за отмену ограничений перед годовщиной референдума

Снятие запрета на массовые мероприятия в Крыму входит в полномочия главы региона, он несет за это ответственность, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава региона Сергей Аксенов одобрил празднование годовщины референдума о самоопределении полуострова в условиях запрета массовых мероприятий.

«Вы видите, что мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений. И, слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идет в своей траектории движения»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос, оправдано ли снятие в Крыму ограничений на проведение массовых мероприятий.

Он напомнил, что власти регионов имеют особые полномочия, которые им предоставили в начале пандемии коронавируса. «От региона к региону ситуация разная, и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия»,— сказал пресс-секретарь.

1 марта власти Крыма разрешили проводить корпоративы и свадьбы, сохранив при этом запрет на массовые гулянья. 15 марта Сергей Аксенов подписал указ, разрешив празднование седьмой годовщины референдума 18 марта. В Севастополе в этот день пройдет более 140 мероприятий, в том числе концерт группы «Любэ». С начала пандемии в Крыму выявили более 36 тыс. зараженных, умерло свыше 1 тыс.