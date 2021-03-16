Александр Овечкин добросался до Фила Эспозито

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поразив ворота «Баффало Сейбрс» в матче, который завершился победой его команды со счетом 6:0, россиянин забросил свою 717-ю шайбу, догнав знаменитого канадца Фила Эспозито.

События, которое произошло в 28-м по счету матче «Вашингтона» в нынешнем регулярном чемпионате, можно было ожидать еще где-то две-три недели назад. Но состоялось оно лишь сейчас, в Баффало, где один из лидеров турнира разгромил его явного аутсайдера со счетом 6:0. Примерно за три с половиной минуты до конца матча Александр Овечкин выкатился прямо перед воротами вратаря хозяев Картера Хаттона и забросил последнюю в этом матче шайбу. Она оказалась для него 11-й в нынешнем сезоне и 717-й — в общей сложности в регулярных чемпионатах. А это значит, что в списке лучших снайперов НХЛ 35-летний россиянин вышел на шестое место, догнав знаменитого канадца Фила Эспозито.

С точки зрения результативности нынешний сезон складывается для Александра Овечкина не лучшим образом. Всего 11 шайб в 28 матчах для него, мягко говоря, бледный показатель. Тем не менее в последние дни россиянин увеличил темп погони за теми звездами, которые стоят в списке снайперов выше него.

Он отличился уже в третьем матче подряд, а ведь из 56 матчей в нынешнем, укороченном регулярном чемпионате, завершающемся 8 мая, «Вашингтон» провел ровно половину.

Таким образом, пока еще сохраняется надежда, что Овечкин в ближайшие полтора месяца сумеет достать не только канадца Марселя Дионна, который с 731 шайбой занимает пятое место, но и идущего четвертым с 741 шайбой американца Бретта Халла. Хотя для этого, разумеется, надо прибавить.

«Мне очень приятно быть в числе хоккейных легенд. Практически в каждом матче я имею отличные моменты, и вроде бы остается только забрасывать, но шансы удается реализовать не всегда. Так что надеюсь, что мои самые важные голы еще впереди»,— цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Как бы то ни было, свои 717 шайб Александр Овечкин забросил, проведя 1176 матчей регулярного чемпионата, уступая по скорострельности лишь канадцу Уэйну Гретцки (924 матча). Дальше идут Бретт Халл (1188), Фил Эспозито (1282), Марсель Дионн (1286), канадец Горди Хоу (1527) и чех Яромир Ягр (1532).

Евгений Федяков