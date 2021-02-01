Александр Овечкин выписался голом

Возвращение на лед Александра Овечкина после десятидневного отстранения, связанного с нарушением антикоронавирусного регламента, вышло очень ярким. Лидер «Вашингтон Кэпиталс» принес своему клубу, возглавляющему таблицу регулярного чемпионата, победу в овертайме — 4:3 — над «Бостон Брюинс» и благодаря этому голу догнал в списке лучших снайперов НХЛ всех времен занимающего седьмое место Майка Гартнера. Впрочем, в снайперской гонке нынешнего сезона Овечкин из-за простоя уже довольно серьезно отстал от тех, кто в ее авангарде.

Домашний матч «Вашингтона» против «Бостона» в наиболее заметное с медийной точки зрения событие уикенда в НХЛ превратило участие в нем Александра Овечкина. На позапрошлой неделе он оказался в центре первого в сезоне громкого скандала, связанного с соблюдением режима безопасности. НХЛ выяснила, что четыре российских хоккеиста «Вашингтона» — Овечкин, центрфорвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов — во время выезда в Питсбург собрались в номере гостиницы, что противоречит антикоронавирусным правилам. За несоблюдение регламента клуб оштрафовали на $100 тыс. Игроков же отправили на карантин с запретом на участие как в матчах, так и тренировках.

С Кузнецова и, естественно, Самсонова, чей тест на коронавирус дал положительный результат, ограничения до сих пор не сняты. Орлов, отбыв обозначенный НХЛ как минимальный десятидневный срок карантина, приступил к совместным с командой тренировкам, но в заявку на матч с «Бостоном» включен не был. А вот Овечкин в нее попал, и именно ему суждено было превратиться в героя встречи.

Ее сюжет вышел очень любопытным. Матч долго складывался таким образом, что вообще невозможно было представить, как у «Вашингтона» могут возникнуть хоть какие-то проблемы. В середине второго периода он повел со счетом 3:0, и к третьему голу приложил руку Овечкин, записавший в актив результативную передачу. Но проблемы в итоге появились. «Бостон», который, как и «Вашингтон», высоко котировался перед стартом сезона, пустился в погоню и настиг соперников за минуту без двух секунд до сирены об окончании основного времени после броска Чарльза Макэвоя.

Так что матч вырулил к овертайму. А через полминуты после его начала Александр Овечкин, которого тренер Питер Лавиолетт берег и не перегружал (меньше 14 с половиной минут игрового времени — жутко мало по меркам форварда), вошел в зону и, не став выдумывать ничего сложного, бросил по воротам, прошив голкипера Туукку Раска. А «Вашингтон» после этой победы занимает первое место в сводной таблице регулярного чемпионата, хотя, говоря про его успехи, нужно помнить не только про яркое возвращение Овечкина, но и про то, что происходило до него.

Каждый из квартета отстраненных от игр российских хоккеистов является чрезвычайно важной для команды фигурой. Однако «Вашингтон» удивительно безболезненно пережил их отсутствие. Без отечественной четверки он обменялся выигрышами по буллитам с «Буффало Сейбрс», а затем дважды взял верх в основное время над «Нью-Йорк Айлендерс». Эти встречи подтвердили тезис о наличии у вашингтонцев «глубокой» скамейки как дополнительного, что ли, козыря, а еще открыли миру голкипера-новичка Витека Ванечека, который пока играет чрезвычайно ровно.

Для Александра Овечкина его гол в ворота «Бостона» был 708-м в регулярных чемпионатах и позволил сравняться в списке лучших снайперов НХЛ всех времен с занимающим седьмое место Майком Гартнером, легендой того же клуба, за который выступает российский нападающий. Ближайшая цель — замыкающий шестерку великий Фил Эспозито: до него всего девять шайб.

Но вот что касается конкретно текущего сезона, то тут персональные перспективы Овечкина отстранение существенно ухудшило. В его активе лишь два гола, и охота за десятым призом сильнейшему снайперу обещает быть трудной. Пока Овечкин отдыхал, целая группа умеющих недурно забивать голы игроков прилично оторвалась. У Брока Босера из «Ванкувер Кэнакс» их уже восемь, у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» и Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» — по семь, у партнера Макдэвида Леона Драйзайтля, Остона Мэтьюза из «Торонто Мейпл Лифс», Тайлера Тоффоли из «Монреаль Канадиенс» и Макса Пачиоретти из «Вегас Голден Найтс» — по шесть.

Алексей Доспехов