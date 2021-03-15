СМИ: Telegram разместил облигации на $1 млрд

Компания Telegram Павла Дурова привлекла $1 млрд через пятилетние конвертируемые долларовые облигации. Ставка составила 7% годовых, сообщили источники Forbes, РБК и «РИА Новости». Собеседники агентства утверждают, что принимались заявки в размере от $500 тыс.

Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции Telegram в случае проведения IPO с десятипроцентным дисконтом к цене размещения, сообщали ранее источники “Ъ”. Организаторами размещения облигаций выступили «Атон» и «ВТБ Капитал», передает «РИА Новости». По данным РБК, к размещению также подключился «Альфа-Капитал». Все инвестиционные структуры отказались от комментариев.

Книга заявок была открыта в среду, 9 марта. По информации Forbes, она оказалась переподписана в три раза к вечеру 10 марта. Об ажиотажном интересе также сообщает «РИА Новости». РБК утверждает, что номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода.

“Ъ” сообщал о планах по размещению облигаций Telegram в феврале. По информации источников, компания планировала привлечь деньги среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока.

Подробнее о размещении — в материале “Ъ” «Узок круг этих облигационеров».