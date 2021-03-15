Российские банки в феврале снизили выдачи потребкредитов на 11,3%

В феврале 2021 года число выданных российскими банками потребительских кредитов снизилось на 11,3% по сравнению с февралем 2020 года, до 1,15 млн ссуд, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). К январю текущего года количество выданных потребкредитов снизилось на 1,2%.

Регионы, где было выдано больше всего потребкредитов в феврале 2021 года:

Москва (61,2 тыс.),

Московская область (52,5 тыс.),

Краснодарский край (44,7 тыс.),

Башкортостан (40,1 тыс.),

Татарстан (39,3 тыс.),

Свердловская область (37,8 тыс.),

Санкт-Петербург (37,4 тыс.).

Выдача потребительских кредитов сокращалась во всех регионах страны. Самую серьезную динамику сокращения продемонстрировали Оренбургская (-16,8%), Тюменская (-16,8%) и Кемеровская (-15,1%) области, а также Приморский (-15,0%) и Алтайский (-14,1%) края. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов уменьшилась на 6,5% и 4,2% соответственно.

Ранее НБКИ сообщало, что доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в России на конец января 2021 года увеличилась до 23,5%. На конец января 2020 года эта доля составляла 17,8%.

По данным ЦБ, по состоянию на начало 2021 года хотя бы один открытый кредит был у 41,9 млн россиян. Доля просрочивших кредит и вновь берущих займы в МФО россиян стала максимальной с 2018 года. По данным Объединенного кредитного бюро, всего в 2020 году было выдано 15 млн потребкредитов на сумму около 5 трлн руб. По сравнению с 2019 годом эти показатели оказались ниже на 10% и 1% соответственно.

О повышении продаж просроченных портфелей — в материале “Ъ” «Долги зачли с листа».