Навальный находится в колонии во Владимирской области

Оппозиционер Алексей Навальный содержится в исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Покрове Владимирской области, говорится в письме 235-го гарнизонного суда с просьбой об участии политика в суде 16 марта. В этот день будут рассматривать жалобу его представителя на бездействие следователей после госпитализации Алексея Навального в Омске. Письмо опубликовал в Twitter руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Вячеслав Гимади.

Суд адресовал письмо, в том числе, начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. Оно содержит просьбу «обеспечить участие в судебном заседании Навального А.А. посредством видеоконференцсвязи».

12 марта агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило о прибытии Алексея Навального в исправительную колонию во Владимирской области. Ранее Алексей Навальный находился в СИЗО «Кольчугино».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии 2 года 8 месяцев. Во время суда политик был в СИЗО «Матросская Тишина», затем его перевели в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Где именно будет отбывать наказание политик, ФСИН не сообщала.

Об этапировании политика — в материале “Ъ FM” «Алексея Навального отправили по этапу».