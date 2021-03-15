Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке художника в галерее Artstory.

Александр Кабин — новое имя для столичного арт-мира. Его выставка «Ветхое вечное» открыта сейчас в московской галерее Artstory. Кабин из Северодвинска, сейчас живет в Ярославле, за плечами у него художественная школа и высшее техническое образование. Была выставка в питерской «Эрарте», была победа во всероссийском конкурсе к 175-летию железных дорог. Но в Москве это первая его персональная экспозиция. Так что заслуга «открытия нового имени», можно сказать, полностью принадлежит сооснователям галереи Artstory Люсинэ Петросян и Михаилу Опенгейму.

Фото: Artstory

Я спросил Александра на открытии, почему он видит окружающий мир преимущественно в серо-коричневых тонах. Кстати, вернисажный показ сопровождался треком, специально написанным для проекта «Ветхое вечное» композитором Денисом Лисицыным, а залы украшали огромные высохшие соцветия борщевика. «Помимо того, что я человек с Севера, тут произошла миграция в центральную полосу России, но, тем не менее, Север-то во мне остался. И это, наверное, все-таки палитра, которая является доминирующей в моем творчестве — это палитра Северного края, этот снег, дерево, низкое небо синее, декабрьское»,— рассказал Кабин.

Главное для художника, как он считает, — отсылка к внутренней правде. Правде истории, личной человеческой правде. Отсюда родовые воспоминания о военных годах, наверное, о лагерной истории родного Архангельского края. Лаконичные монохромные индустриальные пейзажи, сумеречные железнодорожные пути, типовые панельные дома в густой дымке, выцветшие фотографии без лиц. Холсты, зачастую склеенные кусками поверх друг друга. Грубая фактура, неброские цвета палитры — фирменный стиль интересного и перспективного мастера.