Задержан начальник астраханской таможни

Сотрудники ФСБ задержали главу Астраханской таможни Ильдара Саидова по подозрению в коррупционном преступлении, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах региона. В чем именно подозревается господин Саидов, он не уточнил.

В СУ СКР по Астраханской области “Ъ” сообщили, что расследованием дела занимается центральный аппарат СКР. В отделе общественных связей астраханского УФСБ не отвечают на звонки.

В приемной Ильдара Саидова “Ъ” сказали, что сотрудники спецслужб до сих пор работают в таможенном управлении. «Они пока еще здесь, мы сами ничего не знаем»,— сказали в приемной.

Сергей Петунин, Саратов