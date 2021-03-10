Черчесов: Дзюбу вызовут на предстоящие матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что исключенный ранее из ее состава футболист «Зенита» Артем Дзюба будет вызван на ближайшие матчи российской команды. Кроме того, по словам господина Черчесова, Дзюба останется капитаном.

«Будет. И будет капитаном»,— сказал тренер сборной России в интервью «РБ Спорт» на вопрос о том, будет ли Дзюба вызван на матчи.

Напомним, осенью Дзюбу временно исключили из состава сборной России и лишили капитанской повязки своей команды после того, как в интернете появилось интимное видео с его участием. В конце ноября Станислав Черчесов говорил, что Дзюба вернется в сборную в марте.

О скандале читайте в публикации “Ъ” «Артема Дзюбу отозвали после видеоповтора».