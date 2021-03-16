«Надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки»

Россиянин Даниил Медведев оказался главным теннисным ньюсмейкером последних дней. В воскресенье в Марселе на Open 13 Provence — турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом €535 тыс.— он выиграл свой десятый за карьеру титул, а в понедельник впервые поднялся на второе место в мировой классификации. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову теннисист прокомментировал свои последние достижения, рассказал о трехсетовом марсельском финале против француза Пьер-Юга Эрбера и выразил надежду когда-нибудь стать первым в мире.
— Десять титулов в 25 лет — это много или мало?
— Во-первых, десять само по себе — это отличное число. Во всяком случае, уже двузначное. А десять титулов в 25 лет — очень хорошее достижение, о котором в детстве я мог только мечтать. Так что я очень доволен выступлением в Марселе, особенно учитывая, как сыграл неделей раньше в Роттердаме (Медведев проиграл в первом круге сербу Душану Лайовичу.— “Ъ”). Естественно, я знал, что после Марселя в любом случае стану второй ракеткой мира, но мне очень хотелось перед этим успеть добиться еще одного хорошего результата.
— Стало ли для вас сюрпризом то, что вашим соперником в марсельском финале оказался Пьер-Юг Эрбер, а не грек Стефанос Циципас, который выигрывал этот турнир дважды подряд?
— Мы с Пьер-Югом давно знакомы и, кстати, играли в Марселе шесть лет назад в квалификации. Я тогда стоял в середине седьмой сотни, а он приближался к топ-100, был сильнейшим игроком, с которым мне довелось встречаться на тот момент, и легко меня обыграл. Эрбер способен играть в сумасшедший теннис. У него отличная подача, после которой он часто бежит к сетке и очень круто играет с лета. Естественно, это доставляет массу проблем. Его шикарный четвертьфинал против Циципаса мне довелось наблюдать. Естественно, Циципасу хотелось победить здесь в третий раз подряд, но мы любим теннис за то, что в нем все время что-то меняется.
— Сегодня вы заметно нервничали. Вас больше раздражала работа линейных судей или невозможность проверки их работы с помощью электронного повтора, которого в Марселе не было?
— Я действительно нервничал. Это был финал, причем финал во Франции против француза, и я старался немного поддавливать арбитра, поскольку мне казалось, что он пару раз ошибся, хотя, возможно, это было не так. Проблема в том, что, когда нет электронного повтора, ты не знаешь, кто именно ошибается. Когда электроника показывает, что ты не прав, то спорить невозможно. Ты просто про себя думаешь: «Ничего себе!» А здесь возможности проверить не было, и, наверное, мне казалось, что не все идет по плану.
— Насколько мячи и покрытие в Марселе отличались от тех, которые использовались в Роттердаме и вызвали там вашу критику?
— Мячи здесь были точно те же. В итоге я всем, в первую очередь самому себе, доказал, что в Роттердаме дело было не в мячах, а во мне. Просто я тогда чувствовал себя не в своей тарелке. А вот покрытие в Марселе было немного другое. Хотя покрытие в Роттердаме мне нравится, и проиграл я там точно не из-за него.
— Вы возглавили гонку за первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, причем до осени вам нужно защищать гораздо меньше рейтинговых очков, чем ему. Как оцениваете свои шансы возглавить мировую классификацию?
— Шансы всегда оценивать тяжело. Ты можешь только работать на тренировках и стараться выиграть каждый турнир, пусть даже это нереально. Мне действительно практически нечего защищать на грунте. За последние два года в Монте-Карло и Барселоне у меня были хорошие результаты, которые пока частично в любом случае идут в зачет, но на «мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на Roland Garros я ничего не получил. Так что возможности есть. Постараюсь показывать хорошие результаты и, естественно, надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки.
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков. 2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9940. 3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6765. 6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5635. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5011. 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453. 11 (13). Роберто Баутиста (Испания) — 2910. 12 (11). Денис Шаповалов (Канада) — 2865. 13 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2795. 14 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2770. 15 (16). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2630. 16 (17). Григор Димитров (Болгария) — 2620. 17 (18). Фабио Фоньини (Италия) — 2530. 18 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2516. 19 (15). Милош Раонич (Канада) — 2450. 20 (22). Кристиан Гарин (Чили) — 2385… 22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2200... 42 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1395.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.