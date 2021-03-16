«Надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки»

Россиянин Даниил Медведев оказался главным теннисным ньюсмейкером последних дней. В воскресенье в Марселе на Open 13 Provence — турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом €535 тыс.— он выиграл свой десятый за карьеру титул, а в понедельник впервые поднялся на второе место в мировой классификации. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову теннисист прокомментировал свои последние достижения, рассказал о трехсетовом марсельском финале против француза Пьер-Юга Эрбера и выразил надежду когда-нибудь стать первым в мире.

— Десять титулов в 25 лет — это много или мало?

— Во-первых, десять само по себе — это отличное число. Во всяком случае, уже двузначное. А десять титулов в 25 лет — очень хорошее достижение, о котором в детстве я мог только мечтать. Так что я очень доволен выступлением в Марселе, особенно учитывая, как сыграл неделей раньше в Роттердаме (Медведев проиграл в первом круге сербу Душану Лайовичу.— “Ъ”). Естественно, я знал, что после Марселя в любом случае стану второй ракеткой мира, но мне очень хотелось перед этим успеть добиться еще одного хорошего результата.

— Стало ли для вас сюрпризом то, что вашим соперником в марсельском финале оказался Пьер-Юг Эрбер, а не грек Стефанос Циципас, который выигрывал этот турнир дважды подряд?

— Мы с Пьер-Югом давно знакомы и, кстати, играли в Марселе шесть лет назад в квалификации. Я тогда стоял в середине седьмой сотни, а он приближался к топ-100, был сильнейшим игроком, с которым мне довелось встречаться на тот момент, и легко меня обыграл. Эрбер способен играть в сумасшедший теннис. У него отличная подача, после которой он часто бежит к сетке и очень круто играет с лета. Естественно, это доставляет массу проблем. Его шикарный четвертьфинал против Циципаса мне довелось наблюдать. Естественно, Циципасу хотелось победить здесь в третий раз подряд, но мы любим теннис за то, что в нем все время что-то меняется.

— Сегодня вы заметно нервничали. Вас больше раздражала работа линейных судей или невозможность проверки их работы с помощью электронного повтора, которого в Марселе не было?

— Я действительно нервничал. Это был финал, причем финал во Франции против француза, и я старался немного поддавливать арбитра, поскольку мне казалось, что он пару раз ошибся, хотя, возможно, это было не так. Проблема в том, что, когда нет электронного повтора, ты не знаешь, кто именно ошибается. Когда электроника показывает, что ты не прав, то спорить невозможно. Ты просто про себя думаешь: «Ничего себе!» А здесь возможности проверить не было, и, наверное, мне казалось, что не все идет по плану.

— Насколько мячи и покрытие в Марселе отличались от тех, которые использовались в Роттердаме и вызвали там вашу критику?

— Мячи здесь были точно те же. В итоге я всем, в первую очередь самому себе, доказал, что в Роттердаме дело было не в мячах, а во мне. Просто я тогда чувствовал себя не в своей тарелке. А вот покрытие в Марселе было немного другое. Хотя покрытие в Роттердаме мне нравится, и проиграл я там точно не из-за него.

— Вы возглавили гонку за первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, причем до осени вам нужно защищать гораздо меньше рейтинговых очков, чем ему. Как оцениваете свои шансы возглавить мировую классификацию?

— Шансы всегда оценивать тяжело. Ты можешь только работать на тренировках и стараться выиграть каждый турнир, пусть даже это нереально. Мне действительно практически нечего защищать на грунте. За последние два года в Монте-Карло и Барселоне у меня были хорошие результаты, которые пока частично в любом случае идут в зачет, но на «мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на Roland Garros я ничего не получил. Так что возможности есть. Постараюсь показывать хорошие результаты и, естественно, надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки.