Пассажирские перевозки авиакомпаний России в феврале снизились на 37%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в феврале снизился на 37% по сравнению с февралем прошлого года, следует из данных Росавиации. Объем авиаперевозок увеличился только у «Победы», рост составил 3%. В январе авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на 38%.

«По оперативным данным, в феврале 2021 года российские перевозчики обслужили 5,1 млн пассажиров, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров»,— сообщается на сайте Росавиации.

Объем авиаперевозок «Сибири» уменьшился на 15% по сравнению с объемами за февраль 2020 года, до 1,06 млн пассажиров. «Аэрофлот» перевез 993 тыс. пассажиров (–60%), «Уральские авиалинии» — 403 тыс. (–33%), «Россия» — 400 тыс. (–21%), «Победа» — 845 тыс. (+3%).

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что у российских авиакомпаний нет признаков банкротства. По его словам, у некоторых перевозчиков наблюдается ухудшение финансово-экономической ситуации, но никто пока не хочет обанкротить их. При этом ограниченное число доступных для полетов зарубежных стран привело к резкому росту стоимости билетов.

Подробнее о росте цен на авиабилеты — в материале “Ъ” «Цены улетели».