В России из продажи могут исчезнуть дешевые китайские игрушки

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила провести на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) эксперимент по допуску на рынок только тех зарубежных товаров, безопасность которых официально подтверждена, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ комиссии. В пресс-службе ЕЭК изданию подтвердили эту информацию, однако окончательное решение еще не принято. По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, эксперимент может привести к исчезновению с российского рынка дешевых китайских игрушек.

ЕАК предлагает допускать в союз только ту продукцию, которая отвечает требованиям технических регламентов ЕАЭС по безопасности. Эксперимент может начаться с 1 июля 2021 года и продлиться до 31 декабря 2022 года. Речь в первую очередь идет о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов, говорится в сообщении.

Сейчас покупатели на территории ЕАЭС могут проверить безопасность товара только по самостоятельному запросу соответствующего сертификата, пояснила госпожа Цицулина. По ее словам, у некоторых ритейлеров продукции экономсегмента таких документов может не быть, поскольку подобная экспертиза способна существенно увеличить цену товара. Госпожа Цицулина считает, что китайские товары по цене около 300 руб. при введении обязательного документального подтверждения безопасности продукции могут исчезнуть из продажи в России.

Промышленное производство в Китае с января по февраль 2021 года выросло на 35,1% по сравнению с январем-февралем прошлого года, подсчитали в Государственном статистическом управлении КНР. Экспорт из страны за первые два месяца 2021 года вырос на 60,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года, до $468,8 млрд. В 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США. Объем торговли между ЕС и Китаем растет год от года, и по некоторым категориям товаров Евросоюз довольно сильно зависим от китайского экспорта.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В ЕС оценили экономические связи с Китаем».