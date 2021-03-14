Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Сборная России заняла седьмое место.

Команда Норвегии преодолела дистанцию за 1 ч. 1 мин. 24,1 с, затратив четыре дополнительных патрона. За нее выступили Тириль Экхофф, Марте Рёйселанн, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. Второй стала сборная Италии (+1 мин., 8,7 с; 10 дополнительных патронов), третьей — команда Швеции (+1 мин. 22,7 с; 10). Российская сборная пришла позже на 3 мин. 4,1 с, сделала три штрафных круга и затратила девять дополнительных патронов. За Россию выступили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Микст в Нове-место стал третьей смешанной эстафетой в этом сезоне. 10 февраля российская сборная, в которую вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла девятое место в словенской Поклюке. 10 января команда в том же составе победила в немецком Оберхофе.