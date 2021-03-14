В Крыму запустят производство экологичных электрокаров

Крым сделают пилотной площадкой для производства экологических электромобилей для туристических регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщил на своей странице в Instagram министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, директора крымской компании-производителя «Эльтавр» Михаила Демурию уже включили в рабочую группу по развитию электротранспорта, которую создали в Министерстве экономразвития РФ. «Договорились, что сделаем Крым пилотной площадкой по запуску экологичного транспорта. Посмотрим, как проект "взлетит", чтобы каскадировать на другие, в первую очередь, конечно, туристические регионы… Их мини-электробусы и электрогрузовички также скоро уедут с полуострова в Белоруссию, Армению и Казахстан»,— написал господин Решетников.

Он также отметил, что производство электрокаров находится в свободной экономической зоне полуострова, где действуют особые налоговые условия, а 90% комплектующих производятся в регионе.

В январе прошлого года компания представила свой первый электробус для туристов стоимостью 1,7 млн руб. В текущем году «Эльтавр» выпустил 50 из 100 запланированных машин.

Александр Дремлюгин, Симферополь