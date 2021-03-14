Испания готовится к открытию

Привитых от коронавируса туристов будут ждать в Испании в середине мая. По словам главы Минтуризма страны Марии Рейес Марото, это станет возможным благодаря «вакцинным паспортам», которые потенциально будут цифровыми. Документ позволит отдохнуть, в частности, на Балеарских островах, в состав которых входит Мальорка.

Пока же образец сертификата о вакцинировании разрабатывается в Евросоюзе. Документ получат те, кто привился «Спутником V», хотя препарат пока и не зарегистрирован в ЕС. Но на деле подобная инициатива столкнется с рядом сложностей, среди которых недовольство местного населения и законодательный аспект, подчеркивает журналист из Барселоны Надежда Бобкова: «Министр здравоохранения Рейес Марото сказала, что Испания может ввести подобные паспорта вакцины к выставке туристической отрасли Fitur в Мадриде, которая запланирована на 19 мая. Но ситуация такова, что Испания в одностороннем порядке не может вводить никаких подобных ограничений, не договорившись об этом с Европой. В Европейском союзе, действительно, ходят слухи о том, что могут ввести какие-то электронные документы, которые будут удостоверять получение двух доз вакцины, а также наличие антител.

Но есть ряд непонятных моментов: будут ли учитывать вакцины российского и китайского производства, ряд стран все-таки вакцинируются именно этими препаратами. Но при этом Европейское медицинское агентство до сих пор их не ратифицировало.

Есть этический момент: в Испании силен институт общественных протестов — ограничение на свободное передвижение приведет к дискриминации.

Если в России, например, привиться может кто угодно, то в Испании привито меньше 3% населения и то включая группы риска. Свободная вакцинация людей в Испании не будет доступна до конца лета, а, может быть, до конца этого года. Даже если каким-то чудом Испания решит ввести в одностороннем порядке паспорта, придется каким-то образом провести этот закон через парламент. А он характерен тем, что, во-первых, его не могут сформировать после выборов годами. Какие бы то ни было, законы принять — это очень большая проблема».

На фоне обсуждения перспектив туристического сезона в Испании, в Мадриде и Каталонии проходят забастовки медиков. Среди претензий испанского профсоюза нехватка персонала и большая нагрузка. В стране пока сохраняется режим повышенной готовности, хотя ежедневный прирост зараженных снижается.

Чувствуется, что местные жители очень устали от ограничений, говорит журналист новостного портала Russian Spain Ольга Довгань: «За весь период официальных наблюдений зафиксировано около 3,2 млн заболевших. Традиционными лидерами по числу заболевших остаются Мадрид и Барселона. Медицинский персонал Испании сейчас переживает непростые времена. Госпитали переполнены, в них по-прежнему очень много инфицированных. Врачи жалуются на недостаток средств индивидуальной защиты, иногда не хватает медикаментов.

Основными проблемами остается нехватка времени для полноценного отдыха и очень низкий уровень заработной платы.

Он, действительно, низкий по сравнению с европейскими странами.

При этом вакцинация в Испании — это головная боль не только для политиков, но и для населения. Министерство здравоохранения Испании многократно меняло графики вакцинации. Существуют большие проблемы с поставками, происходят постоянные перебои, вакцинируют в основном людей преклонного возраста. Причем, вакцинация происходит без какого-либо первичного осмотра. По словам испанцев, некоторых просто принуждают к вакцинации, это связано с тем, что они работают в сфере обслуживания. Многие жалуются на тяжелую переносимость препарата».

В Испании надеются восстановить поток путешественников из России. В одной из крупнейших испанских туристических ассоциаций попросили правительство установить договоренности между странами. По подсчетам Exceltur, сфера туризма в Испании за 2020-й потеряла более €100 млрд.

Ольга Сергиенко