Овечкин стал первой звездой игры «Вашингтон Кэпиталс»» с «Филадельфией»

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Филадельфию» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский хоккеист Александр Овечкин забил одну шайбу и был признан первой звездой игры.

Также шайбы в составе «Вашингтон Кэпиталс» забросили Спронг (5), Хагелин (14), Йенсен (24), Дауд (45). У «Филадельфии» голы забили Римсдайк (23), Патрик (26), Гостисбеер (54) и Жиру (58).

Для Александра Овечкина заброшенная шайба стала 716-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас он занимает 7-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

О выступлении россиянина в этом сезоне — в материале “Ъ” «Под Александром Овечкиным зашатались шайбы».