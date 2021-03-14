Замглавы ЕК заявил о допущенных при заказе вакцин ошибках

При заказе вакцин от коронавируса COVID-19 как Брюссель, так страны—члены ЕС допустили ошибки, заявил в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Я готов подвести итоги по окончании пандемии. Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не так, а что сделали правильно»,— добавил он.

Замглавы ЕК назвал правильным решение стран ЕС о совместной закупке препаратов. При этом он допустил, что такой подход был скорее в интересах «более богатых государств», таких как ФРГ.

Массовая вакцинация в Европе началась в конце декабря 2020 года. Ранее Брюссель заключил соглашения сразу с несколькими фармацевтическими компаниями о поставках вакцин в ЕС. Распределением препаратов по странам также занимается Брюссель. В середине марта сразу несколько государств ЕС призвали разобраться с распределением вакцин, так как, по их мнению, это происходит неравномерно.

О прививочных кампаниях — в материале “Ъ”«Вокруг вакцин творятся антидела».