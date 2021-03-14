Комитет Палаты общин оценил шансы Великобритании в битвах с Россией

Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал доклад о состоянии бронетанковых подразделений страны (.pdf). В нем описываются шансы на победу при военных столкновениях с Россией. Комитет негативно оценивает позиции Великобритании.

«"Артиллерийская дуэль" между современной британской и российской дивизией могла бы закончится одним путем — и не обязательно в пользу британской армии»,— говорится в отчете.

В докладе объясняется, что проблемы связаны с устаревшей бронетехникой. «Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику»,— отмечается в отчете. Его авторы сообщают, что многим машинам уже больше 30 лет, «по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха».

Авторы доклада сообщили, что сейчас в стране 227 танков против 1200 в 1990 году. И те, что остались, нуждаются в модернизации. Они сомневаются, что британский Challenger 2 сможет противостоять «Армате». Депутаты также считают, что он уступает в характеристиках танкам стран-союзников по НАТО.

Также в докладе приводится анализ бригадного генерала Бена Барри. «Российская танковая дивизия серьезно превзошла бы сокращенную третью дивизию»,— считает он.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал главными угрозами для Североатлантического альянса и Евросоюза Россию, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения. Он призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону.

О том, какие угрозы видит НАТО,— в материале “Ъ” «НАТО все видит в угрозовом цвете».