Шаймиев призвал татар указывать свою национальность при переписи

«Если ты родился татарином, считаешь себя татарином, то, не поддаваясь никаким чужим мнениям, смело отмечаешься в переписи и на деле показываешь уровень своего национального самосознания»,— заявил первый президент Татарстана, ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев в интервью татарскому журналу «Безнен мирас» («Наше наследие»), которое в переводе на русский язык опубликовало государственное интернет-издание sntat.ru.

«Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому — значит, или у него не хватает воли быть татарином, или ему это не нужно»,— полагает он.

Минтимер Шаймиев считает бессмысленным «уговаривать таких записываться татарами и пытаться включить в численность нашего народа». «Даже отметившись в ходе переписи как татарин, он не войдет в число родителей, которые, желая внести свой вклад в сохранение нации, обучают своих детей родному языку, заботятся о будущем нации — тогда какая от него польза?»-- рассуждает первый президент Татарстана.

Вместо «завязывания каких-то политических игр вокруг переписи» господин Шаймиев предложил создать условия для роста рождаемости с целью «увеличении численности своей нации».

«Государственные и региональные руководители должны превратить рост рождаемости в глубоко продуманную политику и вести последовательную и эффективную работу»,— заключил Минтимер Шаймиев.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"