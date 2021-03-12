Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88,3 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО «Капитальные активы» к футбольному клубу «Спартак». «Капитальным активам» принадлежат 22% акций клуба. Сумму иска — 88,3 млн руб. Подробности иска пока неизвестны.

Forbes сообщал, что «Капитальные активы» через цепочку компаний подконтрольны президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову и вице-президенту компании Леониду Федуну, который также является председателем совета директоров «Спартака» и его совладельцем.

Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын и Леонид Федун. Заявление было зарегистрировано 11 марта. В самом клубе заявили, что пока не получали иск. «В клуб пока никаких исков не поступало»,— сказал «РИА Новости» глава департамента футбольного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.