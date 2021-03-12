45 стран призвали Россию освободить Навального

Польша представила Совету ООН по правам человека в Женеве заявление 45 стран с призывом к России освободить оппозиционера Алексея Навального. В основном это европейские страны, а также США, Австралия, Канада и Япония, передает Reuters. Они считают действия против оппозиционера политически мотивированными.

«Мы призываем РФ к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу мнений и их выражения, а также свободу религии и убеждений»,— говорится в заявлении. В нем также выражается обеспокоенность большим числом арестов протестующих, которые выражали поддержку Алексею Навальному.

Постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт назвал позорной ситуацию с заключением оппозиционера в тюрьму после предполагаемого отравления и отказа властей расследовать его.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер проведет в колонии 2,5 года. Также суд оштрафовал Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня, 12 марта, адвокаты Алексея Навального сообщили, что его увезли из следственного изолятора №3 «Кольчугино» во Владимирской области. По их словам, руководство СИЗО отказалось сообщать, куда увезли политика.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».