СКР проверяет сообщения об издевательствах над осужденными на Камчатке

Следственный отдел (СО) Следственного комитета России (СКР) по Елизово (Камчатский край) начал проверку информации в интернете о том, что сотрудники исправительной колонии якобы издевались над осужденными, говорится в пресс-релизе управления ведомства по региону, распространенном в пятницу, 12 марта. Согласно информации в нескольких интернет-источниках, сотрудники колонии №6 в сентябре 2019 года в помещении дежурной части «принуждали одного заключенного снять одежду и всячески издевались над ним, а второго осужденного приковывали наручниками к окну и оказывали психологическое давление», сообщает ведомство.

В рамках проверки изъяты материалы служебных проверок и видеозаписи служебного регистратора, опрошены должностные лица колонии. Установлено, что один из тех осужденных отбывает наказание в Красноярском крае, а второй по-прежнему находится в колонии №6.

В свою очередь, УФСИН России по региону распространило пресс-релиз, где говорится о том, что выложенная запись была сделана 28 марта 2019 года в ИК-6. «В тот день осужденный, приговоренный к 13 годам и 11 месяцам лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, пытался совершить акт членовредительства — порезать себе предплечья подручным предметом.

На законные требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал. В связи с угрозой жизни и здоровью осужденного в отношении него были применены специальные средства — наручники»,— поясняет ведомство.

Факт применения спецсредств был зафиксирован служебным видеорегистратором.

В соответствии с действующим законодательством об этом событии была уведомлена прокуратура. Также материалы передавались в СО СКР по Елизово, которым было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и действия сотрудников уголовно-исполнительной системы были признаны законными.

Эрнест Филипповский, Хабаровск