На трассе Геленджик – Новороссийск сняли ограничения для движения грузовиков

На трассе М-4 «Дон» на участке Геленджик – Новороссийск сняли ограничения для движения большегрузных автомобилей. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

Ограничения действовали на этом участке почти сутки. Как сообщал “Ъ-Кубань”, их ввели днем 11 марта из-за сильного ветра и снегопада. Запрет на движение действовал для грузовиков, в том числе для малого грузового транспорта, имеющего большую парусность. https://www.kommersant.ru/doc/4722767

Водителям прочих автомобилей рекомендовалось воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, чтобы избежать неблагоприятных ситуаций на дороге. При движении в случае крайней необходимости поездки также рекомендовалось быть внимательнее и придерживаться низкой скорости.

С 11 марта в Новороссийске и его пригородах действует штормовое предупреждение по усилению ветра. По прогнозам синоптиков, ветер будет достигать 35 метров в секунду, при этом температура упадет до -8 градусов. Высота волн может достигнуть 15-25 дм. 11 марта на дорогах прогнозировалась метель, видимость на дорогах в течение дня составляла 500-1000 м, движение было затруднено.

Кроме того, с 14:00 11 марта в городе введен режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Также в городе прозвучали сирены, чтобы оповестить жителей об ухудшении погодных условий.

Алексей Белянин