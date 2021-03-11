Режим повышенной готовности введен в Новороссийске из-за ураганного ветра и снега

В Новороссийске в 14:00 введен режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем Instagram.

Напомним, 11 марта в Новороссийске объявлено штормовое предупреждение по ураганному ветру, порывы которого достигают 35 м/с. Высота волн 15-25 дм. На дорогах метель, видимость составляет 500-1000 м, движение затруднено.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГИБДД ввела временное ограничение движения для грузового транспорта на участке трассы М4 «Дон» (между Новороссийском и Геленджиком).

В 13:00 в городе прозвучали сирены, чтобы оповестить жителей об ухудшении погодных условий.

Наталья Решетняк