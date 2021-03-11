Азербайджан купит 300 тысяч доз «Спутника V»

Азербайджан закупит 300 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Постановление о соответствующей покупке подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает «Интерфакс».

Соглашения о поставке лекарств заключено между Госагентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и российским ООО «Human Vaccine». Согласно его условиям, «Спутник V» поставят в Азербайджан в течение 180 дней.

В феврале стало известно, что Азербайджан первым в мире решил испытать комбинацию «Спутника V» с вакциной компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Кроме того, в стране ведется вакцинация от COVID-19 китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Азербайджане число заболевших коронавирусом превысило 237 тыс., умерли от вируса свыше 3,2 тыс. человек.

Как в мире меняется отношение к российской вакцине, читайте в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».