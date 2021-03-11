Правительство не рассматривало идею главы ЦБ продлить льготную ипотеку в 24 регионах

Правительство РФ не рассматривало перечень из 24 регионов, в которых, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, можно без последствий продлить программу льготной ипотеки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Напомним, в России с апреля 2020 года действует ипотека под 6,5% годовых на квартиры в новостройках.

«На сегодняшний день вопрос сроков и условий продления льготной ипотеки находится на стадии обсуждения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались»,— сказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС).

Эльвира Набиуллина ранее сказала в интервью газете «Известия», что льготная ипотека как антикризисная программа была эффективна, но пришло время сворачивать ее из-за возникших негативных эффектов — в частности, роста цен на недвижимость. По ее словам, без последствий продлить программу можно только в 24 из 85 российских регионов.

Программу льготной ипотеки ввели в апреле 2020 года в качестве меры поддержки населения и экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Позднее программу продлили до 1 июля 2021 года. ЦБ неоднократно предупреждал о рисках возникновения пузырей на финансовом рынке при очередном продлении программы. На ее продлении настаивает Минстрой.

О ситуации на ипотечном рынке — в материале “Ъ” «Напольная стоимость кредита».