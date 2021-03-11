Генконсул РФ в Техасе заявил о проблемах с продлением разрешений на пребывание дипломатов

США не продлевает разрешения на пребывание сотрудников российских дипломатических ведомств на территории страны, заявил генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров. Он сказал, что дипломаты рискуют не вернуться в США после поездок в Россию.

По словам господина Захарова, генконсульство в Хьюстоне работает в неполном составе из-за задержек со стороны США с оформлением виз. «Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США»,— сказал он «РИА Новости».

В декабре 2020 года госсекретарь США Майк Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Как ранее сообщал “Ъ”, США рассматривали вариант полного закрытия екатеринбургского генконсульства. Руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец допускал, что генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Американским визам ограничивают доступ».