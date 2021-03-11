Министр здравоохранения Республики Алтай арестован на два месяца

Горно-Алтайский горсуд Республики Алтай арестовал на два месяца министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, обвиняемого в коррупции, сообщает прокуратура республики.

Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков были задержаны правоохранителями 10 марта. Уголовные дела в отношении них о получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) были возбуждены накануне.

По версии следствия, с марта 2020 года — через три месяца после своего назначения на пост министра — Сергей Коваленко и его помощник получали взятки от поставщиков медтехники и СИЗ. Деньги они брали якобы за помощь в заключении госконтрактов, беспрепятственное подписание актов приемки медтоваров и др. Сумма переданных им взяток составила 4,6 млн руб. Кроме того, в ходе обыска в коттедже министра оперативниками был обнаружен тайник, где, по предварительным данным, находилось около 6 млн руб. наличными.

Прокуратура республики обосновала свое ходатайство об аресте министра тем, что последний длительное время занимал руководящие должности в медучреждениях региона и «обладает значительными административным ресурсом и связями в различных властных структурах». Прокуратура посчитала, что, находясь на свободе, министр может оказать давление на свидетелей. Санкции по статьям, по которым обвиняется министр, предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Сергей Коваленко занял пост главы минздрава республики в декабре 2019 года. До этого, с 2017 года, он возглавлял Майминскую райбольницу.

Подробнее о задержании главы минздрава Республики Алтай — в публикации “Ъ” «Министр начал брать через три месяца».

Оксана Павлова, Новосибирск