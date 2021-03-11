Индекс Dow Jones достиг рекорда благодаря позитивным данным об экономике

Американский фондовый индекс Dow Jones 10 марта вырос на 464 пункта и закрылся на рекордной за все время отметке 32 295 пунктов. Это также первое закрытие торгов в текущем году на уровне выше 32 тыс. пунктов. Аналитики объясняют оптимизм инвесторов вышедшими данными об инфляции в США за минувший месяц — она составила 0,4%, что уложилось в прогнозы экономистов и успокоило инвесторов, опасавшихся, что продолжение мягкой политики ФРС для стимулирования экономики может привести к росту инфляции.

Кроме того, позитивный настрой инвесторам придало одобрение Конгрессом США нового пакета стимулирующих мер экономике и населению от правительства на сумму $1,9 трлн. Президент США Джо Байден планирует подписать принятый пакет в пятницу, 12 марта. В рамках этого пакета правительство выделит гражданам США по $1400 прямой финансовой помощи в виде чеков, распространяемых через Налоговую службу США (IRS). Ранее правительство США уже провело два раунда прямой финансовой помощи экономике и населению, в рамках которых граждане получили чеки на $1200 и $600. С учетом третьего раунда общий объем прямой финансовой помощи, которую за время пандемии COVID-19 правительство США предоставило гражданам, составит $3200.

«Инфляция пока находится под контролем из-за того, что потребительский спрос все еще относительно слаб,— цитирует WSJ директора по инвестициям в HSBC Private Bank Виллема Селса, который отмечает, что стимулирующие пакеты были приняты после значительного снижения потребительского спроса.— Пройдет довольно много времени, прежде чем мы достигнем уровня инфляции в 2% (целевой уровень ФРС, после которого она намерена начать ужесточение монетарной политики.— “Ъ”)».

Подробнее о мерах поддержки экономики США — в материале “Ъ” «Триллионы на марше».

Евгений Хвостик