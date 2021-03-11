В Сириусе появится университетская клиника и диагностический центр

Администрация федеральной территории Сириус совместно с фондом «Талант и успех» работают над созданием университетской клиники и клинико-диагностического центра. Об этом глава Сириуса Андрей Столяров заявил в интервью ТАСС.

«Сейчас уже вплотную работаем совместно с фондом "Талант и успех" над созданием клинико-диагностического центра, работающего в том числе в системе обязательного медицинского страхования. Далее, есть уже осязаемые планы по созданию масштабной университетской клиники»,- прокомментировал он.

Помимо этого, в рамках развития социальной инфраструктуры власти Сириуса хотят открыть лицей на 1100 школьников и 360 дошкольников. «тем самым закрываем нишу среднего профессионального образования, которое тоже очень важно для работы в Краснодарском крае»,- добавил господин Столяров.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее, в феврале 2021 года Фонд «Талант и успех» получил лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. Документ подтверждает право разрабатывать и испытывать на территории образовательного центра «Сириус» автоматические космические аппараты и электронику для них, проверять готовность к запуску в космос. На базе «Сириуса» создан полный цикл производства, который включает комплекс испытательного оборудования, мастерские по проектированию, изготовлению деталей и сборке аппаратов.

В конце февраля сообщалось, что образовательный центр «Сириус» в июне 2021 года откроет новый спортивный парк на берегу Черного моря площадью 45 тыс. кв.м.

Также в конце февраля генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре отдела по надзору за исполнением законодательства на федеральной территории Сириус. В его состав войдут пять сотрудников, отдел будет дислоцироваться на территории Сочи.

Алексей Белянин