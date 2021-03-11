ЛНР назвала раздутой информацию о возобновлении боев в Донбассе

Пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) прокомментировала сообщения СМИ о возолбновлении военных действий в Донбассе.

«Информация, публикуемая в Telegram-пространстве и иных неофициальных информационных площадках, несколько раздута относительного того, какой обстановка является»,— сказали РБК в пресс-службе.

О боях в регионе ранее в своем Telegram-канале сообщил бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко. По его словам, бои велись в поселке Михайловка (Золотое-5). Народная милиция заявила о ранении одного военного при обстреле. Минобороны Украины сообщило о четырех провокациях со стороны самопровозглашенной ЛНР. В ведомстве заявили, что не открывали огонь в ответ, потерь среди украинских военных нет.

За последние несколько месяцев ситуация в регионе обстроилась. По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, 9 марта в Донбассе всего было зафиксировано 114 нарушений режима тишины. Для сравнения, 9 декабря таких нарушений было 61, а 9 сентября — одно. Согласно последнему двухнедельному отчету ОБСЕ, с 8 по 21 февраля было установлено более 2 тыс. случаев нарушения перемирия.

О попытках урегулировать конфликт в регионе — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».