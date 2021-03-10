Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Ростове-на-Дону СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера), одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла первый хаб в Ростове-на-Дону. В нём жители региона смогут заказать товары для здоровья и красоты с доставкой на дом. В день открытия новую аптеку посетили губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов, а также основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Антон Буздалин.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Ростове-на-Дону стало частью стратегии развития компании в регионах. В начале 2021 года открылись первый аптечный хабы в Иваново и Ульяновске, а в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Орле, Уфе, Казани, Ярославле, Курске, Йошкар-Оле. В планах компании также открытие хабов в других городах Ростовской области: в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Компании индустрии здравоохранения Сбера — СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА предлагают своим клиентам лучшие медицинские сервисы. И мы постоянно продолжаем их развивать и совершенствовать, делая медицину еще более доступной для жителей нашей страны. Открытие СБЕР ЕАПТЕК позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств в регионах. Новый аптечный хаб охватывает один из крупнейших регионов России, и это позволит его жителям получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки при первой необходимости. Мы приоритизировали Ростов в списке городов для открытия хаба – как раз в силу особого внимания руководства донского региона к вопросам развития здравоохранения».

Ассортимент новой СБЕР ЕАПТЕКИ составляет более 12 000 товаров с перспективой расширения до 18 000. Помимо лекарств и витаминов, в хабе представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. Работает бесплатная доставка (для всех товаров, кроме лекарств, отпускающихся по рецепту). Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Мы остаёмся лидером на финансовом рынке южных регионов России, а с прошлого года Сбер развивается в рамках новой клиентоцентричной экосистемы, объединявшей уже более 120 сервисов во многих индустриях и рынках. Одними из самых перспективных мы считаем рынки электронной торговли, в том числе – онлайн-продажу и доставку лекарств. Даже в непростом для всех 2020 году, по данным СберИндекса, продажи в этом сегменте оставались в «зеленой» зоне на фоне падения других рынков. И значительную долю в нём в перспективе территориально могут занять 11 регионов обслуживания Юго-Западного Сбербанка. Открытие хаба лекарственных препаратов – это очередной большой шаг к цифровизации не только для Ростовской области, но и всего Южного федерального округа. Уже сегодня сервисами СБЕР ЕАПТЕКИ ежемесячно пользуются более 7 млн человек, а годовой оборот компании в 2020 году превысил 11 млрд рублей, показав прирост на 96% к прошлому году».

В день открытия хаба СБЕР ЕАПТЕКА совместно с благотворительным фондом «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся» поддержала Детскую городскую больницу № 1 города Ростова-на-Дону, предоставив необходимые для пациентов медтехнику, средства гигиены и другие товары для здоровья.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: «Благодаря региональной экспансии СБЕР ЕАПТЕКИ мы делаем лекарства и другие товары для здоровья более доступными для людей по всей России. В дальнейшем мы намерены открыть в Ростовской области еще несколько аптек-хабов, чтобы как можно больше жителей региона получили доступ к быстрой доставке и большому ассортименту товаров для здоровья и красоты».

Аптека-хаб расположена по адресу ул. Тружеников 39/3, строение 1. Площадь всего хаба составляет 500 кв.м, из них 300 кв.м приходится на склад и 28 кв.м на аптечный пункт. Курьеры осуществляют доставку заказов бесплатно. Кроме того, на первый заказ через сайт или мобильное приложение действует скидка по промокоду APP300 на 300 рублей на покупку от 1499 рублей.

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