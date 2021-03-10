Партнеры McKinsey сменили главу компании Снидера после нескольких скандалов

Одна из крупнейших мировых консалтинговых фирм McKinsey объявила, что новым глобальным управляющим партнером — фактическим главой компании — избран Боб Стернфельс. Он сменит нынешнего главу McKinsey Кевина Снидера 1 июля 2021 года. С господином Стернфельсом, как и с предыдущими главами компании, будет заключен контракт на три года. Он проработал в McKinsey 26 лет, на момент избрания господин Стернфельс возглавлял офис компании в Сан-Франциско.

Американские СМИ еще в конце февраля писали, что партнеры McKinsey проголосовали против избрания на второй срок господина Снидера. Уже тогда эта новость воспринималась как «шокирующая»: Кевин Снидер стал первым за 45 лет глобальным управляющим партнером McKinsey, которому не удалось переизбраться на второй срок. Некоторые из его предшественников занимали этот пост три-четыре срока, но как минимум на второй срок переизбирались все пять предыдущих глав компании.

Хотя в заявлении об избрании нового главы не говорится о каких-либо проблемах, связанных с господином Снидером, американские СМИ отмечают, что это решение вызвано несколькими скандалами с участием McKinsey. Сами эти скандалы произошли до назначения Кевина Снидера, однако отвечать за них компании пришлось именно сейчас. Речь идет о скандале, связанном с ролью консалтинговой компании в опиоидной эпидемии в США, а также о работе McKinsey с неоднозначными клиентами.

Яна Рождественская