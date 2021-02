Глава McKinsey не выдержал скандалов прошлого

По данным сразу нескольких СМИ, партнеры McKinsey проголосовали против избрания на второй срок нынешнего фактического главы международной консалтинговой компании, глобального управляющего партнера Кевина Снидера. Если информация подтвердится, господин Снидер станет первым главой McKinsey за последние 45 лет, которому не удалось переизбраться на второй срок.

О фактическом смещении главы одной из крупнейших мировых консалтинговых фирм сообщили со ссылкой на собственные источники Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times. Отмечается, что пять предыдущих глобальных партнеров компании переизбирались на второй срок, а некоторые из них проработали даже 3–4 срока. Именно поэтому решение партнеров в отношении 54-летнего топ-менеджера «шокировало» некоторых старожилов компании.

Среди причин такого решения источники называют несколько скандалов с участием McKinsey.

Скандалы, впрочем, произошли до того, как Кевин Снидер занял пост глобального управляющего партнера, в июле 2018 года. Однако отвечать за них компании пришлось уже при господине Снидере.

В начале февраля McKinsey согласилась на внесудебное урегулирование претензий 49 штатов США и округа Колумбия в рамках разбирательства по так называемой опиоидной эпидемии. В течение многих лет от передозировок и злоупотребления рецептурными опиоидными анальгетиками в США скончались десятки тысяч человек. Консалтинговая компания, советовавшая фармкомпаниям наращивать продажи и рекламу таких препаратов, выплатит около $600 млн.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на документы, раскрытые в ходе судебного разбирательства против Purdue Pharma, в 2013 году консультанты McKinsey рекомендовали Purdue наращивать продажи «рецептурных препаратов с более высокой добавленной стоимостью», в том числе с повышенной дозировкой, в которые входил препарат OxyContin, что должно было увеличить годовые продажи примерно на $100 млн в год.

В свою очередь, по данным The New York Times, также ссылающейся на служебную переписку, раскрытую в ходе судебных разбирательств, в 2009 году консалтинговая компания представила Purdue доклад, в котором отметила, что новая тактика продаж повысит выручку от OxyContin примерно на $400 млн в год. Компания предположила, что «драйвером продаж может стать идея о том, что опиоиды снижают стресс, делают пациентов более оптимистичными и менее изолированными».

Помимо последствий опиоидного скандала источники в СМИ упоминают скандалы из-за работы компании с неоднозначными клиентами в том числе в странах, где нарушаются права человека.

В 2017 году WSJ сообщила, что в рамках консультирования властей Саудовской Аравии компания наняла на работу по меньшей мере восемь родственников высокопоставленных саудовских чиновников, например сына министра финансов и сына государственной добывающей компании Saudi Arabian Mining. Хотя формально это не является нарушением, СМИ отметили, что годом ранее американский банк JP Morgan выплатил властям США $264 млн и признался в нарушении Закона о противодействии коррупции за рубежом, после того как выяснилось, что он устраивал к себе на работу родственников китайских чиновников, чтобы наладить свой бизнес в Китае. А в декабре прошлого года McKinsey вернула более $40 млн комиссионных, полученных ей за работу в ЮАР, после выявления коррупции в контрактах, которые заключали местные клиенты компании.

При этом некоторые осведомленные источники FT обращают внимание на то, что последствия этих скандалов, произошедшие до того, как Кевин Снидер занял свой пост, просто пришлись на его правление, а ему самому пришлось отвечать за них. «Все это просто накопилось»,— заявил один из источников издания.

В свою очередь, эксперт в области корпоративных отношений Лора Эмпсон отметила в интервью FT, что главным вопросом сейчас является то, стали ли результаты голосования против Кевина Снидера недовольством его ролью в разрешении репутационных кризисов и тем, что компания хочет пойти на более радикальные меры в этом направлении; либо это «ритуальная жертва, на которую пошли, чтобы успокоить негативное общественное мнение».

Евгений Хвостик