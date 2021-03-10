В Ереване противники Пашиняна начали шествие к зданию правительства

Оппозиция Армении устроила шествие по центру Еревана к зданию правительства на площади Республики, в стране продолжаются протесты с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Учитывая то, что оказавшийся в кресле премьера человек разрушает конституционный строй, граждане Армении имеют полное право прибегнуть к крайним мерам, поднять восстание»,— приводит «Sputnik Армения» слова координатора «Движения по спасению Родины» Ишхана Сагателяна.

Вчера, 9 марта, армянская оппозиция блокировала здание парламента, чтобы не допустить туда депутатов. Рядом со зданием установили две большие палатки. Политическая обстановка в Армении обострилась в феврале, когда Генштаб ВС потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна покинуть пост из-за его требования уволить заместителя главы Генштаба. Его отставку инициировали после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

Никол Пашинян сегодня утром, 10 марта, заявил, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент, и при этом не стал обжаловать решение в Конституционном суде (КС).Через некоторое время появилась информация о том, что президент Армении Армен Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. Сам Оник Гаспарян назвал антиконституционным процесс своего освобождения от должности и обратился в административный суд.

Подробнее о политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Армянский кризис увяз в суде».