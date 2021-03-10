Главу минздрава Алтая подозревают во взятках на 4,6 млн рублей

В Республике Алтай (РА) задержаны глава регионального минздрава Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков. Как сообщили в местном управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело расследуется по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (взяточничество).

По предварительным данным, с марта 2020-го по февраль 2021 года министр и помощник получали от руководителей фирм-поставщиков взятки за заключение госконтрактов на закупку медоборудования и средств индивидуальной защиты (масок, одноразовых медицинских халатов и перчаток), беспрепятственное принятие товаров и своевременную оплату контрактов. Общая сумма взяток, в получении которых подозреваются Сергей Коваленко и Рустам Туюнчеков, составляет 4,6 млн руб.

Чиновникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что завтра им будет избрана мера пресечения.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей фирм-поставщиков. Им инкриминируется ст. 291 УК (дача взятки). Сегодня утром в офисах компаний, расположенных в Новосибирске, Кемерово и Барнауле, прошли обыски и выемки документов. Как сообщили в региональной прокуратуре, ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовных дел.

Константин Воронов, Новосибирск