Букингемский дворец ответил на заявления Меган Маркл о расистских высказываниях

Члены королевской семьи Великобритании были опечалены, когда узнали, какими сложными последние годы оказались для принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об этом говорится в первом комментарии Букингемского дворца после интервью герцога и герцогини Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри. Госпожа Маркл, в частности, рассказала, что некоторые члены королевской семьи переживали из-за цвета кожи ее ребенка.
«Поднятые темы, особенно связанные с расизмом, вызвали озабоченность королевской семьи»,— говорится в заявлении, опубликованном в СМИ. Во дворце добавили, что некоторые «воспоминания могут отличаться», но слова принца и его супруги восприняты очень серьезно и будут изучены в частном порядке.
«Гарри, Меган и Арчи (их сын.— “Ъ”) всегда будут горячо любимыми членами королевской семьи»,— заявили в Букингемском дворце.
BREAKING: Buckingham Palace statement following Meghan and Harry interview:— NBC News (@NBCNews) March 9, 2021
"The issues raised, particularly that of race, are concerning. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately." pic.twitter.com/Zbu1iNBlHO
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл дали первое телевизионное интервью 8 марта. Госпожа Маркл заявила, что перед рождением сына Арчи представители двора были обеспокоены тем, «насколько темной будет его кожа», и обсуждали это с принцем Гарри. Она также рассказала, что ей отказали в помощи при мыслях о суициде, а ее супруг сообщил о неожиданном отказе семьи от финансирования и охраны четы.
Что написали зарубежные СМИ о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл,— в подборке “Ъ”.