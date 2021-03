Букингемский дворец ответил на заявления Меган Маркл о расистских высказываниях

Члены королевской семьи Великобритании были опечалены, когда узнали, какими сложными последние годы оказались для принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об этом говорится в первом комментарии Букингемского дворца после интервью герцога и герцогини Сассекских американской телеведущей Опре Уинфри. Госпожа Маркл, в частности, рассказала, что некоторые члены королевской семьи переживали из-за цвета кожи ее ребенка.

«Поднятые темы, особенно связанные с расизмом, вызвали озабоченность королевской семьи»,— говорится в заявлении, опубликованном в СМИ. Во дворце добавили, что некоторые «воспоминания могут отличаться», но слова принца и его супруги восприняты очень серьезно и будут изучены в частном порядке.

«Гарри, Меган и Арчи (их сын.— “Ъ”) всегда будут горячо любимыми членами королевской семьи»,— заявили в Букингемском дворце.

BREAKING: Buckingham Palace statement following Meghan and Harry interview:



"The issues raised, particularly that of race, are concerning. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately." pic.twitter.com/Zbu1iNBlHO