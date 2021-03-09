Facebook заявил, что не удалял сообщения “Ъ” и других российских СМИ

Facebook заявил, что не удалял сообщения в официальных аккаунтах российских СМИ, восстановление доступа к которым требовал Роскомнадзор. Напомним, 7 марта Facebook заблокировал доступ к информационным материалам о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц». Под блокировку попала в том числе публикация “Ъ”. Также были заблокированы материалы РБК, ТАСС и других изданий.

«Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы»,— сказал представитель Facebook (цитата по «Интерфаксу»).

Отметим, что доступ к посту со ссылкой на расширенный материал “Ъ” Facebook не ограничивал. Роскомнадзор потребовал от социальной сети восстановить доступ к информационным материалам.

В материалах сообщалось, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте СКР говорилось, что группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Сообщения были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake, которая заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Подробнее о задержании участников группировки — в материале “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».